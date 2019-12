O Canelas 2010 conseguiu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal esta quarta-feira na Sertã e, no final, já no balneário afeto à equipa gaiense, a festa foi feita com Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans.

O antigo autarca e personalidade outrora ligada à televisão, natural de Penafiel, juntou-se ao plantel do Canelas 2010 na festa, com toda a equipa a puxar pela sua canção «Pão com Manteiga», abraçado por Fernando Madureira, jogador do Canelas e também líder da claque do FC Porto.

Recorde-se que Tino de Rans foi candidato à Presidência da República para as eleições de 2015, nas quais obteve 3,28 por cento de votos dos eleitores, correspondentes a cerca de 152 mil votos.