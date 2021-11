O Sp. Braga regressa neste fim de semana à competição, duas semanas após a pesada derrota frente ao Benfica (6-1) antes da pausa para as seleções.

Na antevisão ao jogo com o Santa Clara, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, Carlos Carvalhal passou em revista o percurso dos arsenalistas desde que assumiu a equipa na época passada.

«A nossa passagem por aqui tem sido fantástica. Quando falei com o presidente António Salvador, ele apresentou-me sinteticamente as diretrizes: tentar ganhar jogos, tentar jogar bem para valorizar ativos, tentar fazer uma boa Liga Europa, tentar conquistar títulos e apostar nos jogadores da formação. (...) Foram cumpridos (os pedidos) na íntegra - e até acrescentámos», analisou o treinador do Sp. Braga.

«Já conseguimos títulos, estivemos em três finais [Taça da Liga, Taça de Portugal e Supertaça], lançámos nove jogadores jovens na equipa principal, foram vendidos ativos com encaixes significativos, praticamos um grande futebol, a melhorar, estamos nas competições todas e em primeiro lugar no grupo da Liga Europa. O ano passado foi uma das melhores épocas da história do Sp. Braga, mas este ano é uma história diferente, porque os denominados ‘três grandes’ estão melhor apetrechados e fizeram avultados investimentos», acrescentou.

Carvalhal assumiu, no entanto, que houve acidentes, mas que isso é comum a praticamente todas as equipas, dando como exemplo uma derrota surpreendente do Bayern Munique por 5-0 para a Taça da Alemanha.

«No ano passado tivemos um com o Leicester [4-0, na Liga Europa], agora perdemos um, e perdemos bem, mas nada que seja diferente do Bayern de Munique com o M’Gladbach. São acidentes que acontecem a todas as equipas», defendeu.

Carlos Carvalhal garantiu ter aproveitado a paragem para fazer evoluir a equipa, tal como diz ter feito noutras alturas. «Sintoma disso foi que, depois da última paragem, estivemos 11 jogos invictos e melhorámos substancialmente», observou.

Já sobre o jogo deste sábado, agendado para as 18h00 no Minho, o treinador do Sp. Braga mencionou um adversário que mudou desde a chegada do novo treinador e que, por isso mesmo, foi difícil de perceber. «Queremos muito ganhar e seguir em frente, estamos muito motivados para o jogo. Existem algumas diferenças no Santa Clara, o Nuno Campos fez muitas alterações, desde o guarda-redes, defesa, meio campo e ataque, pelo que é difícil perceber exatamente qual o ‘onze’ e a dinâmica que vai apresentar, mas estamos preparados para vários cenários», assegurou.