Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, em conferência de imprensa, após a vitória por 1-0 ante o Bragança, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Vicens admitiu que o desempenho da sua equipa ficou aquém do esperado, apesar da vitória e da consequente passagem à eliminatória seguinte.

«Estes encontros geram uma expetativa que por vezes se torna difícil de igualar, com os adeptos a esperar uma goleada e, na verdade, isso não é fácil.»

«Devemos dizer que a circulação de bola e a capacidade de desequilibrar não foi a esperada. Penso que a equipa sentiu demasiada pressão para fazer algo mais espetacular, num resultado mais condizente com o esperado pelos adeptos. A equipa acabou por estar algo lenta, falámos nisso ao intervalo, e mudámos algumas coisas para melhorar as dinâmicas ofensivas. Sabemos que temos de fazer mais e queremos melhorar a imagem deixada neste jogo.»