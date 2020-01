A FIGURA: Carter

Saltou do banco já perto dos noventa para ser herói nos descontos. Já com um Canelas nos limites, o ex-Benfica antecipou-se à marcação do central e desviou para a vitória. Um herói curioso, já habituado a isto do futebol dos grandes, visto que teve uma passagem fugaz pelo Benfica.

O MOMENTO: o golo que manteve o sonho vivo

Aos 90+2, Carter antecipou-se à marcação do central e desviou para o fundo das redes, soltando a festa em Viseu. Numa altura em que se já adivinhava um prolongamento, o australiano foi herói por minutos e manteve vivo o sonho da Taça.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Rodrigues

O guarda-redes do Académico Viseu divide as honras de herói com Carter, visto que negou pelo menos três boas oportunidades de Canelas 2010 e esteve em bom plano sempre que foi chamado a intervir. Atento e seguro, o guardião foi sem sombra de dúvida uma das figuras em destaque na partida.

Raphael Mello

Pela positiva também o guardião do Canelas 2010. É certo que sofreu um golo numa altura em que se deve estar ainda mais concentrado, mas não foi certamente por culpa dele que a equipa saiu derrotada de Viseu.

Diogo Santos

Exibição muito consistente do médio do Académico Viseu, matando à nascença as tentativas do Canelas em sair rápido para o contragolpe. Muito forte fisicamente e agressivo em quantidades aceitáveis, foi importantíssimo para estancar o jogo no miolo e assim dotar o ataque de maior perigosidade.

Zakaria Baba

Uma seta apontada à baliza do Académico Viseu, sobretudo durante o primeiro tempo. Deu água pela barba aos centrais viseenses à conta da rapidez e provocou vários calafrios. Na segunda parte foi «abafado» pela linha mais recuada, mas o seu desaparecimento deveu-se em parte à menor quantidade de bolas, visto que o jogo da sua equipa passou mais pela defesa do que pelo ataque.