O Sporting joga, esta quarta-feira, um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Casa Pia, em Pina Manique.



Amorim tem várias ausências para este encontro da prova rainha. Desde logo, o técnico dos leões não pode contar com Tiago Tomás e Esgaio, que continuam a cumprir isolamento depois de um teste positivo à covid-19, nem com Neto, castigado após a expulsão em Barcelos. A estes três juntam-se ainda os lesionados Vinagre, Feddal, Porro e Jovane.



Tendo em conta as sete ausências, o Maisfutebol apresenta-lhe o onze provável dos campeões nacionais para o duelo contra o Casa Pia, agendado para as 20h45. Percorra a galeria associada ao artigo.