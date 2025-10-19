A Taça de Portugal levou o futebol do primeiro escalão a Cantanhede, Coimbra. No Complexo Desportivo de Ançã, o Casa Pia, da Liga,  eliminou o Ançã, da distrital de Coimbra, com um triunfo de 3-0. 

Gaizka Larrazabal, defesa espanhol, foi a figura da partida com um bis. A equipa da Liga abriu o marcador aos 10 minutos, com o tento certeiro de Larrazabal. O espanhol viria a bisar ainda antes do intervalo (45m). 

No segundo tempo, o Casa Pia fechou as contas do jogo já em tempo de compensação (90+4m). Com este triunfo (3-0), o Casa Pia passa para a quarta eliminatória. O Ançã, por sua vez, cai na terceira ronda perante uma equipa do principal escalão. 




 

