Um Nacional de primeira!

A equipa madeirense garantiu nesta quinta-feira o regresso às meias-finais da Taça de Portugal, onde não estava desde 2015.

A equipa de Filipe Cândido eliminou o Casa Pia com três golos no prolongamento, depois de ter desperdiçado uma vantagem de dois golos (e mais um jogador) no tempo regulamentar.

Glória aos vencedores, mas honra aos vencidos.

Já com o melhor percurso de sempre da sua história centenária na Taça de Portugal assegurado, o Casa Pia mostrou querer mais do que isso.

Pela frente teve um Nacional de qualidade e uma tarefa árdua: jogar com menos um desde os 17 minutos, quando João Nunes foi expulso com segundo cartão amarelo.

Nem assim a equipa sensação da Liga se encolheu.

E também não o fez ao sofrer o 1-0 no último minuto da primeira parte. Resistiu ainda ao 2-0 sofrido no primeiro minuto do segundo tempo.

E acreditou!

Quando poucos pareciam acreditar que seria possível, os homens de Filipe Martins continuaram a sonhar com a presença nas meias-finais da Taça.

O sonho começou a ganhar novamente cor com o golo de Diogo Pinto aos 53m e ressurgiu como arco-íris quando Rafael Martins fez o empate aos 80m.

Mas não ia ficar tudo bem para os gansos.

O pior estava guardado para o prolongamento.

Logo a abrir, novamente, Vasco Fernandes cortou na área com o braço um remate de Pipe Gómez e foi também ele expulso.

O segundo vermelho abriu então o caminho do Nacional para as meias-finais.

A 11 metros do sonho, Danilovic não perdoou. Como também não perdoaria Bruno Gomes do mesmo ponto a fechar a primeira parte do prolongamento, após falta de Beni sobre Gustavo.

E na segunda parte do prolongamento, com o conjunto casapiano já sem forças para continuar a lutar pelo sonho, o Nacional ainda fez o quinto, por Gustavo.

O resultado é exagerado. Mas o Nacional fez a sua parte. E tombou um gigante.