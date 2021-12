A habitual viagem ao «backstage» dos jogos do Sporting mostra um reencontro especial em Pina Manique.

Fito Rinaudo, antigo jogador leonino, assistiu ao encontro, e no vídeo aparece a conversar com o presidente Frederico Varandas, e ainda com o fisioterapeuta Hugo Fontes, antes de um abraço a Paulinho.

O «backstage» termina depois com um abraço de Ruben Amorim, que regressou ao recinto onde iniciou a carreira de treinador.

Veja o vídeo: