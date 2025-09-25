Taça Portugal
Há 40 min
«Celoricense não tem condições para receber o FC Porto»
Declarações de Pedro Gonçalves, presidente do clube do Campeonato de Portugal, após o sorteio da Taça de Portugal que ditou um confronto entre o emblema de Celorico de Basto e os «Dragões
Declarações de Pedro Gonçalves, presidente do clube do Campeonato de Portugal, após o sorteio da Taça de Portugal que ditou um confronto entre o emblema de Celorico de Basto e os «Dragões
Pedro Gonçalves, presidente do Celoricense, disse depois do sorteio da Taça de Portugal, esta quinta-feira, que o clube de Celorico de Basto não tem condições para receber o FC Porto no seu estádio.
Possibilidade do Celoricense receber o FC Porto no seu estádio
«Não temos as condições ideais para recebermos um clube grande e teremos de pensar agora onde iremos realizar o jogo»
Importância da receita do jogo para o clube
«Obviamente que pensamos na receita, não podemos pensar de outra forma. É um balanço muito importante para o clube. A receita num jogo destes é importantíssima e vem equilibrar bastante as nossas contas»
O encontro frente ao FC Porto
«Vamos tentar fazer a nossa parte, obviamente sabemos que é uma tarefa extremamente difícil, mas vamos fazer o melhor possível»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS