Pedro Gonçalves, presidente do Celoricense, disse depois do sorteio da Taça de Portugal, esta quinta-feira, que o clube de Celorico de Basto não tem condições para receber o FC Porto no seu estádio.

Possibilidade do Celoricense receber o FC Porto no seu estádio

«Não temos as condições ideais para recebermos um clube grande e teremos de pensar agora onde iremos realizar o jogo»

Importância da receita do jogo para o clube

«Obviamente que pensamos na receita, não podemos pensar de outra forma. É um balanço muito importante para o clube. A receita num jogo destes é importantíssima e vem equilibrar bastante as nossas contas»

O encontro frente ao FC Porto

«Vamos tentar fazer a nossa parte, obviamente sabemos que é uma tarefa extremamente difícil, mas vamos fazer o melhor possível»