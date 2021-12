A rivalidade percorre todo o século XX e promete não dar tréguas nos próximos 100 anos. FC Porto e Benfica alimentam-se desta relação atribulada, dentro e fora dos relvados.

Os últimos dias de 2021 reservam-nos dois clássicos entre os velhos adversários, ambos no Estádio do Dragão. O primeiro é já no dia 23 de dezembro, ali em cima da consoada, e puxou pela memória do Maisfutebol.

Quando foi a última vez que FC Porto e Benfica se defrontaram nos oitavos-de-final da Taça de Portugal?

Resposta: 23 de janeiro de 2001, Estádio das Antas, 4-0 para os azuis e brancos.

Fernando Santos estava no banco do FC Porto, Toni no lado do Benfica. O jogo até foi de desempate, pois na Luz o clássico acabara empatado a uma bola - golos de Maniche (Benfica) e Silvio Maric (FC Porto).

Na segunda-mão não houve dúvidas. Os dragões golearam e os marcadores da noite foram Alenitchev (2), Pena e Carlos Paredes.

Já agora, sabe quantas vezes FC Porto e Benfica se defrontaram na Taça de Portugal? 36. Os lisboetas ganharam 21 desses jogos, o FC Porto ganhou dez e ainda houve cinco empates.

Nos jogos na Invicta, vantagem azul e branca: sete vitórias, contra três do Benfica e três empates.



