Declarações do guarda-redes do FC Porto, Cláudio Ramos, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Moreirense, que ditou a eliminação na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Acho que entrámos bastante bem no jogo. O Moreirense teve duas oportunidades, o golo e o penálti [ndr: do 2-1], mas é futebol, eles fizeram o jogo deles. Pensar no que aí vem e estarmos juntos para o que aí vem.»

[Eliminação depois de três anos a ganhar a Taça:] «Queríamos o quarto ano consecutivo, em todas as competições que o FC Porto entra é para ganhar. Estamos tristes e desiludidos, não devia acontecer, mas é o que é.»

[FC Porto não perdia três jogos seguidos há 16 anos e contestação dos adeptos:] «Sim, é normal estarem tristes e frustrados com o jogo e o resultado, o FC Porto está habituado a ganhar, é inadmissível o FC Porto ter três derrotas consecutivas. Agora é trabalhar, obrigado por estarem connosco, o FC Porto não desiste. Trabalho, dedicação, ambição, isso há sempre. Às vezes o resultado não acontece, é nas adversidades que se vê os homens e vamos dar uma resposta forte.»