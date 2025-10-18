Declarações do guarda-redes do FC Porto, Cláudio Ramos, à SportTV, após a vitória ante o Celoricense, por 4-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

Como sentiu a equipa, que acabou a primeira parte a ganhar 1-0 e se o Celoricense estava a dar boa réplica:

«O Celoricense estava com energia, estava ligado no jogo, não nos deu muito espaço para jogar. Conseguimos fazer um golo, mas ao intervalo queríamos ter uma vantagem maior. Não conseguimos, muito por mérito do Celoricense, que fechou bem os espaços, mas conseguimos, na segunda parte, fechar o jogo e o resultado.»

Se foi uma extensão do alerta para os companheiros:

«Sim, nós falámos antes do jogo e durante a semana. Neste tipo de jogos temos de ser humildes, com pés na terra e seriedade no jogo, porque eles começam a acreditar se não fomos sérios e fica difícil, mas conseguimos. Fomos sérios, humildes e conseguimos o nosso objetivo, que era passar a eliminatória.»

Braçadeira de capitão:

«Usar a braçadeira de capitão é sempre uma honra e, num clube como o FC Porto, ainda mais. É muito gratificante para mim, apesar de não ser titular, a importância de uma pessoa no balneário. E é sempre um reconhecimento, fazer parte do lote de capitães é um orgulho. Já nos anos passados, mas este ano ainda mais, por tudo o que passámos no passado e o que estamos a conseguir esta época. Agora vamos ter uma sequência de jogos fora e os nossos adeptos fizeram-nos sentir em casa.»

Diferenças entre a equipa que terminou a época no Mundial de Clubes (Cláudio não jogava desde então) e esta:

«Sinceramente, a época passada está fechada e já não interessa para agora. Interessa, agora, o presente e o futuro. Agora temos já um jogo importante na Liga Europa e este ano nota-se a energia, a malta que veio do banco foi muito importante, como já tem sido ao longo de todos os jogos e esse espírito, essa energia e essa entrega de todos é muito importante. A equipa não é só os 11 que jogam, são os 30, o staff que está todos os dias no Olival e isso é que importa.»