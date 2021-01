Luis Díaz, Evanilson e Sérgio Oliveira recuperam da Covid-19 e integraram a preparação para o duelo contra o Gil Vicente, dos quartos de final da Taça de Portugal.



Assim sendo, apenas Romário Baró e Nanú, infetados com o novo coronavírus, e com os lesionados Mbaye e Marcano, não participaram no treino desta quarta-feira.



Ao contrário do que é habitual, o treinador dos dragões não vai realizar a conferência de imprensa prévia ao jogo com o Gil Vicente. Conceição encontra-se ainda em convalescença do síndrome gripal que o afeta desde a semana anterior e não falará à comunicação social.