Marko Grujic foi a principal novidade no treino desta quinta-feira, o último antes do jogo frente ao Sintrense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.



Segundo informam os dragões no site oficial, o internacional sérvio regressou dos compromissos da sua seleção e esteve às ordens de Sérgio Conceição na sessão matinal. O técnico portista ainda não pôde contar com Taremi e Corona, estão em trânsito para o Porto, e com Uribe e Díaz, que vão representar a Colômbia esta madrugada.



Além dos quatro internacionais, Mbemba também não vai defrontar a equipa do Campeonato de Portugal, tendo realizado apenas trabalho de ginásio. Por sua vez, Otávio realizou treino condicionado e está em dúvida para a partida desta sexta-feira (18h45), em Massamá.