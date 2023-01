A FIGURA: Enzo Fernández

Roger Schmidt abriu caminho para o regresso do internacional argentino, após o castigo motivado pela viagem não autorizada à Argentina e o atraso no regresso ao trabalho. Enzo Fernández agradeceu e voltou a demonstrar que é uma mais-valia neste Benfica, apresentando um perfume apenas ao alcance dos maiores. Critério, visão, classe, argumentos de quem nasceu para jogar futebol. Finalização irrepreensível no lance do 0-2, abafando a resposta do Varzim.

O MOMENTO: Enzo fica (77m)

Enzo fixou o resultado final depois de bons 20 minutos do Varzim na etapa complementar, ameaçando o empate. O que fica para a história, ainda assim, foi o festejo do internacional argentino. Primeiro, com os companheiros de equipa. Depois, num sinal claro para os adeptos do Benfica, a bater no símbolo e a apontar para o relvado, como quem diz de viva voz: «Eu fico!».

OUTROS DESTAQUES:

Grimaldo: foi o autor do primeiro golo encarnado, na cobrança exemplar de um livre direto, e demonstrou a tradicional acutilância pelo lado esquerdo, mesmo perante os problemas físicos que foi evidenciando até ao momento da sua substituição por Ristic, já na etapa complementar.

Areias: protagonizou as duas principais oportunidades de golo do Varzim ao longo do encontro, o que por si só justifica uma menção honrosa. Entrou na etapa complementar, para o lugar de Onyeka, e esteve melhor que o seu colega de equipa, contribuindo para a melhoria dos poveiros após o reatamento. Obrigou Vlachodimos a uma defesa apertada com um cruzamento/remate e ficou a centímetros do golo com um remate em arco, já ao cair do pano, levando a bola a passar muito perto da baliza do Benfica.

Tiago Ramalho: entrou em campo ainda na primeira parte, para o lugar do lesionado Paulo Moreira, e destacou-se por várias variações de flanco que deixaram o último reduto do Benfica em sentido. Acrescentou qualidade ao setor intermediário do Varzim e suou bastante, numa luta não raras vezes desigual com o meio-campo contrário.