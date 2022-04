A final da Taça de Portugal vai voltar a ser disputado no Estádio Nacional.

A confirmação surgiu nesta sexta-feira, através da Federação Portuguesa de Futebol, que vai organizar as grandes decisões da temporada 2021/22 no Jamor.

A final da Taça de Portugal está agendada para 22 de maio, pelas 17h15, e terá transmissão televisiva na TVI. De recordar que as meias-finais estão a ser disputadas entre Sporting e FC Porto, por um lado, e também entre Mafra e Tondela.

A primeira final da temporada no Estádio Nacional será a da Liga 3, marcada para 14 de maio, pelas 18 horas.

No dia 28 de maio será disputada a final da Taça de Portugal de futebol feminino (17h15), e a 5 de junho vai jogar-se a final do Campeonato de Portugal (16h30).

A final da Taça de Portugal não era disputada no Estádio Nacional desde 2019. As duas últimas finais foram disputadas no Estádio Municipal de Coimbra.