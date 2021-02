Miguel Crespo, jogador do Estoril, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 3-1 frente ao Benfica, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:



«Jogámos contra uma grande equipa do nosso futebol. Temos de dar valor ao que fizemos e ao carácter que a equipa mostrou. Nunca abdicámos das nossas ideias.»



«Seja contra quem for, o nosso objetivo é sempre ganhar. Queríamos fazer mais golos para levar a eliminatória para a Luz. Ainda assim, temos de levantar a cabeça e de estar gratos por tudo. A eliminatória continua em aberto. Não vamos abdicar das nossas ideias.»