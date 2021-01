Filipe Leão, jogador do Estrela da Amadora, em declarações na flash interview da TVI24, após a goleada sofrida frente ao Benfica (4-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal:



«O caminho é longo, vamos com calma. Temos pés bem assentes no chão. Estamos de parabéns pela exibição que fizemos.»



[Esperava aos 37 anos viver um jogo destes]: «Sinceramente, não. Estou feliz por ter jogado, mas não pelo resultado. Isto é o futebol. Estamos todos de parabéns pela exibição e pelo que mostrámos hoje.»