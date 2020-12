Rui Santos, treinador do Estrela, em declarações na conferência de imprensa, após a eliminação do Farense da Taça de Portugal, ele que na época passada, ao serviço do Sintrense, tinha eliminado o V. Guimarães.

«O segredo foi a forma como encarámos o jogo, de forma natural e normal, comos e fosse do nosso campeonato. Tivemos a coragem de não mudar nada, nem ideia de jogo, mantivemos o que achamos ser o melhor para os jogadores que temos. E não podemos ter medo de jogar contra estas equipas. S tivermos tendência muito defensiva isso vai custar-nos caro.

[volta a tombar uma equipa da Liga, depois de ter eliminado o Vitória Guimarães pelo Sintrense na época passada]

«Penso que tem a ver com forma como preparamos o jogo. Sentia-se que os jogadores não estavam nada nervosos, estavam soltos. Não fizemos disto mais difícil do que já é. E na forma como comunicamos, é isso que passamos. Ser tomba-gigantes é um orgulho enorme. Esta vitória não é minha, é de muita gente. Dos jogadores, da equipa técnica e à administração da SAD pelo trabalho que tem feito desde que estamos aqui.»

[sobre o reencontro especial com o Farense, que o Estrela tinha vencido na final da Taça em 1990]

«Temos uma equipa muito jovem e a grande maioria dos jogadores não eram nascidos quando houve esse jogo. Hoje é fácil pesquisar e ter conhecimento de tudo. Claro que falámos disso na preparação deste jogo. Mostramos um vídeo e acho que muitos deles, pela primeira vez, ficaram com a noção da realidade do grande clube que estão a representar. Acho que não tinham bem a dimensão do que este clube pode arrastar. Mas viram nessas imagens as ruas cheias de gente e um estádio do Jamor completamente lotado. Acredito só hoje ficaram com a noção do que é o Estrela.»

[sobre a festa que se vai seguir]

«Tudo o que podemos comemorar será hoje, amanhã temos de voltar ao campeonato porque temos um jogo muito importante. Eu vou festejar e prometi jantarada à equipa técnica.

[tem o sonho de chegar ao Jamor]

«Sonhar toda a gente sonha, mas acho que se formos ao Jamor acabava a minha carreira este ano. Se ganhasse. Porque se perdesse ia tentar outra vez.»