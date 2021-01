O treinador do Estrela da Amadora, Rui Santos, afirmou que «o Benfica pode ter um clique a qualquer momento», mas espera que ele não surja no jogo desta terça-feira, para a Taça de Portugal, no duelo entre as duas equipas.

«No futebol tudo é possível, temos aqui um contexto muito difícil. Os meus jogadores vão ter uma oportunidade única na carreira para testarem os seus limites. O Benfica é uma instituição enorme, mas acredito que em futebol tudo pode acontecer», começou por responder o técnico, em conferência de imprensa.

Rui Santos não conseguiu atribuir uma percentagem de sucesso ao Estrela, porque «o futebol não é matemática, cada jogo tem uma dinâmica própria, há momentos do jogo que o fazem cair mais para um lado ou para outro».

Ainda assim, o treinador lembrou que «o Benfica tem grandes jogadores e a qualquer momento o clique pode dar-se» e o futebol dos encarnados elevar-se.

«Espero que não seja amanhã [terça-feira]», acrescentou sem querer revelar qualquer pormenor da estratégia: «O nosso plano será comunicado aos jogadores, não vamos publicamente transmitir como vamos explorar [eventuais fraquezas]. O Benfica não tem assim tantos pontos fracos como se tem feito crer.»

Rui Santos já eliminou duas equipas da Liga da Taça de Portugal, na carreira. Na época passada ao serviço do Sintra Football deixou para trás o Vitória de Guimarães e esta época, já com os amadorenses, eliminou o Farense.

Questionado sobre se há alguma ideia secreta sobre como alcançar este objetivo, o treinador respondeu: «Não mudamos nada, mantemos o mesmo modelo de treino e jogo. Os jogadores têm motivação extra porque sabem que é um jogo com muita visibilidade. Não temos jogos com este mediatismo, mas se há um segredo, defendo que é não mexer muito, não alterar muito o que está feito. Naturalmente, todos os adversários são estudados e em função do que analisamos podemos fazer adaptações. Neste caso, até vamos ter uma dificuldade acrescida, porque não sei que equipa o Benfica vai apresentar.»