Rui Santos, treinador do Estrela da Amadora, analisa a derrota caseira com o Benfica, para os oitavos de final da Taça de Portugal (0-4):

«Não saio satisfeito. Quem perde 4-0 não pode ficar satisfeito. Somos uma equipa com uma ambição grande. Fizemos uma boa primeira parte. Temos três possibilidades de fazer golo. O resultado ao intervalo, com um golo do Benfica ao minuto 42, era injusto.»

«A segunda parte começa com outro golo do Benfica, e isso quebra qualquer equipa. Ainda conseguimos recuperar, fizemos um golo infelizmente anulado por 46 centímetros, e isso foi o clique a nível emocional. Depois tivemos dez minutos de descontrolo emocional e o Benfica foi muito eficaz, ao fazer mais dois golos. É um resultado pesado, exagerado. A vitória do Benfica é justa, claro, mas os meus jogadores mereciam outro resultado.»

[o que fica desta experiência, apesar da derrota?] «Claro quer fica uma aprendizagem. Foi uma excelente experiência defrontar uma equipa tao forte quanto o Benfica. Sabemos que, frente a estas equipas, não podemos facilitar. Qualquer oportunidade de golo pode ser concretizada. Ficamos com a convicção de que temos de ser ainda mais rigorosos. O golo anulado quebrou a equipa emocionalmente. Agora temos de olhar para o campeonato, são contextos completamente diferentes. Foi uma boa experiência, que permitiu crescimento aos meus jogadores.»

[ainda sobre os momentos-chave do jogo] «Claramente que esses dois golos são determinantes, e depois o golo anulado por fora de jogo. São os três momentos do jogo. Também não fomos felizes. Mas repito que não está em causa a vitória do Benfica.»

[este jogo deixa a ideia de que o reencontro com o Benfica pode não estar muito longe?] «Não sei, vamos ver. Estamos numa fase de recuperação, de renascimento do clube, a equipa foi montada em agosto, alguns jogadores só chegaram em setembro. Ainda temos muito para crescer, mas estamos no bom caminho e acredito que vamos atingir os campeonatos profissionais.»