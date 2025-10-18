Aconteceu Taça no distrito do Porto. Em Marco de Canaveses, o Alpendorada, do Campeonato de Portugal, bateu o Estrela da Amadora (3-1) afastando portanto o emblema da Liga na terceira eliminatória da prova rainha. Mário Borges, filho de Rui Borges (treinador do Sporting), fez um dos golos do triunfo.

A formação visitante até começou a vencer, com o golo de Rodrigo Pinho através de uma grande penalidade logo aos seis minutos de jogo. Pedro Pauleta, avançado do Alpendorada, restabeleceu o empate na partida ainda antes do intervalo (43m).

No segundo tempo, a equipa da casa operou a reviravolta no marcador depois de Pauleta bisar na partida (52m). Aos 69 minutos, Mário Borges, filho de Rui Borges, fechou as contas do jogo ao apontar o terceiro golo para o Alpendorada.

Com esta derrota (3-1), João Nuno perde o segundo jogo consecutivo como novo treinador do Estrela da Amadora, já depois de ter eliminado o Marítimo na prova enquanto treinador do Belenenses. O Alpendorada, por sua vez, mantém o sonho vivo e parte para a quarta ronda da Taça de Portugal.