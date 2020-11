Eurico Couto, treinador do Paredes, em declarações à TVI após a derrota com o Benfica (0-1), na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«O prémio foi a vitória que tivemos antes do jogo. Toda esta envolvência, conseguir jogar aqui no nosso campo. Eu tinha dito que já tínhamos vencido, pelas condições: o relvado, os balneários e a iluminação, e o privilegio desta vivência de defrontar um grande. O resultado é um prémio ao nosso trabalho e dedicação Não perdemos a nossa essência. Ofensivamente ficámos longe do que somos, mas defrontámos o Benfica, não foi uma equipa qualquer.»

«Os meus jogadores fizeram um trabalho excelente, até por acreditarem na estratégia que propusemos. Aquilo que mais pedi à equipa foi para ganhar o momento. Não conseguimos ganhar o jogo mas mostrámos um pouco do que somos, sobretudo na organização defensiva.»

«Na segunda parte fomos um pouco mais agressivos, chegámos um pouco mais onde pretendíamos nas zonas de pressão. Na primeira parte surgiu alguma ansiedade normal, estivemos um pouco presos, a ver tudo à nossa volta. Na segunda parte a equipa conseguiu libertar essa pressão. Nunca saio satisfeito a perder, mas saio satisfeito com a prestação da minha equipa.»