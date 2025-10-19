Declarações do treinador do Fafe, Mário Ferreira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Fafe, após a vitória por 1-0 ante o Moreirense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

Segredo da vitória:

«Acho que o segredo esteve muito no acreditar. Jogo complicado, a meteorologia não ajudou a praticar um futebol agradável. Mas acho que foi por aí, acreditámos que era possível. acreditamos sempre antes do jogo, mas no jogo em si, com o passar do tempo, a nossa equipa foi crescendo no jogo, o Moreirense foi diminuindo um bocadinho a expectativa. Conseguimos chegar à vantagem e controlar o jogo.»

Como preparou a equipa mentalmente:

«Não há nenhuma receita. Estes jogadores têm qualidade para este tipo de situações. Estávamos preparados para tudo: para ter o controlo do jogo quando o adversário permitisse, sabíamos também que o Moreirense ia apertar ofensivamente nos primeiros momentos e fê-lo bem. Tivemos uma ou outra intranquilidade na primeira parte, a sair, muito por mérito do Moreirense. Mas na segunda parte entrámos com mentalidade diferente, no controlo do jogo. Conseguimos fazer uma segunda parte de nível bastante bom.»

Segue-se o Arouca:

«Vou ser sincero: o nosso objetivo é dia a dia, jogo a jogo. Podemos competir, sabendo sempre que o adversário, independentemente de ser de primeira ou segunda Liga, tem o seu valor, mas podemos competir. Depois, se conseguimos passar, perfeito. Se não conseguirmos, foco no campeonato, que também é muito importante.»

Como se recuperou o grupo numa época que começou sem vitórias e já teve troca de treinador:

«Os jogadores têm de ter um pouco de orgulho e vontade de vencer. Nós temos dois caminhos a fazer quando voltamos para casa: ou temos orgulho porque levamos os três pontos, ou orgulho no trabalho feito durante os 90 minutos. Foi essa a mensagem que foi passada. No momento que as coisas correrem mal, temos de ter a consciência tranquila que fizemos tudo para que não corresse e trabalhar dia a dia, focarmo-nos muito no trabalho diário.»

Estreia de João Gonçalo na baliza esta época:

«Excelente. Chegou há pouco tempo, conseguiu rapidamente assimilar as ideias, teve uma exibição segura. Não gostando de falar de individualidades, tenho de dar-lhe mérito: fez uma partida muito boa.»