Declarações do treinador do Fafe, Mário Ferreira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Fafe, após a vitória por 2-1 ante o Arouca, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Os fafenses voltam a eliminar uma equipa da Liga – depois do Moreirense – e estão nos oitavos de final da prova

Segredo de eliminar mais uma equipa da Liga:

«O segredo? Segredo nenhum. Não querendo estar a ter uma atitude exuberante no que foi o resultado, obviamente que estamos felizes. Não há que esconder e temos de festejar. O segredo é trabalho, talvez por aí. Trabalhar. Desde a nossa chegada, conseguimos implementar muito isso.»

Se estava à espera de um Fafe superior ao Arouca:

«Estava à espera de um Arouca forte como na primeira parte. Senti que não entrámos muito bem mas, na segunda parte, acho que tivemos uma atitude de equipa superior, o Arouca foi baixando, fomos ganhando mais confiança. Acho que fomos mais equipa do que o Arouca na segunda parte.»

E agora, no sorteio? Tem preferência de adversário? Jogar em casa?

«Agora, o Paredes [ndr: na próxima jornada da Liga 3]. O sorteio, o que vier, virá. Um passo de cada vez, quem faz muitos planos normalmente corre sempre mal. Gostei muito do ambiente hoje e, se pudesse ser em casa, com qualquer adversário, estávamos prontos. Uma palavra para os adeptos, porque arrepia, principalmente a parte final. Quando chegámos, senti a bancada um bocadinho despida. Hoje já se notou os adeptos a torcer, a viver o jogo, a sentir um Fafe com alma e acho que qualquer adversário, desde que fosse em casa, seria bonito.»

Lances de bola parada, forma que o Fafe chegou ao golo e causou muito perigo:

«É algo que temos sempre em atenção. Somos uma equipa que gosta muito de trabalhar o detalhe, o posicionamento, ver o que os adversários fazem. É verdade, estivemos muito bem na bola parada, identificámos que é um ponto fraco do Arouca e explorámos.»

Sobre João Oliveira, autor dos dois golos:

«O João é um líder fantástico, é um líder de balneário, uma pessoa que nos tem ajudado bastante a construir a nossa ideia de jogo, mas ele sabe – e é humilde ao ponto de saber – que não está acima de ninguém. Temos um grupo de trabalho competente, com várias opções. O João neste momento está a brilhar, certamente na ideia de que outros jogadores irão brilhar no futuro. Uma palavra para ele, mas mais merecida para o grupo de trabalho. O que o João fez foi bom, foi bonito, é para ele recordar mais tarde, mas ninguém está à frente do grupo, que esteve muito bem.»

Evolução no processo da equipa, além do apuramento:

«Acho que temos vindo a construir o que é o processo ofensivo, que tem dado mais trabalho. Hoje, vi muitas vezes a equipa a chegar ao último terço, com capacidade fantástica de ter movimentos. Tivemos duas situações, uma do Carlos Daniel e outra do Tiago Veiga, isolados. E isso é fruto do trabalho, eles sabem disso. Esse processo demora, só com trabalho se consegue e esteve à vista o esforço, o sacrifício e o trabalho deles durante a semana.»