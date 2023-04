Toni Martínez reencontrou o Famalicão, a primeira equipa que representou em Portugal, e cometeu «uma traição» ao anotar o golo do triunfo do FC Porto. Apos a partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, João Pedro Sousa confessou que vê «com prazer» o sucesso do seu ex-atleta.



«Fico satisfeito pelo Toni. Já foi nosso jogador. Infelizmente marcou contra nós. Gosto do Toni, gosto de ver o trabalho que tem feito e a evolução que está a ter. É com prazer que vejo o sucesso do Toni Martínez no FC Porto», referiu, em conferência de imprensa.



O avançado chegou ao 13.º golo em 2022/23 e vive a época mais profícua de dragão ao peito. Recentemente Toni Martínez renovou com o FC Porto até 2027.