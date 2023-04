João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do estádio dos minhotos, após a derrota por 2-1 contra o FC Porto, em jogo da primeira mão nas meias-finais da Taça de Portugal:



«Vai ser difícil, mas não vamos desistir. Longe disso. Os primeiros 15 minutos foram complicados. Entrámos de forma muito encolhida e envergonhada. O golo sofrido permitiu-nos perder essa ansiedade em excesso que tínhamos. Conseguimos equilibrar o jogo e marcámos. Na segunda parte entrámos com o intuito de chegar ao segundo golo.



Estivemos equilibrados durante quase toda a segunda parte, mas num lance em que fomos ingénuos, sofremos o 2-1. Faltou-nos capacidade para desequilibrar no último terço ofensivo. No entanto, fica o sublinhado: não permitimos que o FC Porto criasse muitas ocasiões junto à nossa área, o que não é fácil.



A tarefa para a segunda mão vai ser muito complicada, ainda mais do que a de hoje. Mas não vamos desistir e vamos ao Dragão com o intuito de discutir a eliminatória.»



[O que podia ter feito de diferente]:

«É difícil explicar o que faltou. O FC Porto tem uma capacidade enorme de pressão principalmente em zonas altas. Gostamos de iniciar os nossos ataques a partir de zonas mais baixas na ideia de atrair a pressão. Mas defrontámos uma equipa que é muito forte nesse momento. Não conseguimos desmontar essa pessão. As vezes em que conseguimos sair, cometemos erros técnicos que comprometeram essas mesmas saídas. Planeámos colocar mais gente junto da linha defensiva do FC Porto com o Iván Jaime muito perto do Cádiz e com o Dobre na esquerda de forma a incomodar a subida do lateral do FC Porto. As coisas saíram depois de sofrermos, mas não com a frequência que pretendíamos. A segunda parte foi melhor, mas não chegámos muitas vezes ao último terço. Ainda assim, não permitimos oportunidades ao FC Porto. O jogo ficou encaixado, ninguém conseguiu desequilibrar com exceção do lance do 1-2.»



[De que forma ainda pode surpreender o FC Porto]:



«Se a ideia for só anular o adversário a tarefa é mais fácil. Mas isso não significa que vamos ter sucesso. Se quisermos desequilibrar o adversário temos de alterar alguns posicionamentos. Foi o que fizemos neste jogo. Alterámos, jogámos com um posicionamento diferente para colocar problemas à última linha defensiva do FC Porto e encontrar espaços no nosso corredor esquerdo, mas as coisas não correram bem. O FC Porto anulou as nossas tentativas de explorar esse espaço.»