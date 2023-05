Em declarações na sala de imprensa do Dragão, João Pedro Sousa considerou que o Famalicão «foi muito melhor» que o FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e lamentou a eliminação no prolongamento.



«É importante ter bons jogadores e eu tenho essa felicidade. Os jogadores acreditam no processo de treino e de jogo Temos ambição e o nosso discurso sempre foi esse. Mesmo quando estávamos em 16.º lugar, o nosso discurso era ambicioso. O objetivo era ir o mais longe possível na Taça, nunca desistimos da ideia de chegar à final», começou por dizer.



«Ter jogadores com esta capacidade técnica, tática e mental, é fundamental para fazer jogos deste nível. Foi um jogo de nível muito alto. Sabíamos que seria difícil, mas que era possível ser melhor que o FC Porto. Fomos melhores, muito melhoes. Estes jogadores, este clube e a cidade mereciam jogar a final da Taça», reforçou.