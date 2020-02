João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP, após a eliminação da sua equipa, após um empate com o Benfica na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

«Antes de mais, quero dedicar um bocadinho deste jogo aos jogadores que fizeram o último jogo do campeonato, que nos correu muito mal. Estes foram dias difíceis, mas eles são demasiado importantes para nós e sabem disso.

Quanto ao jogo, foi muito competitivo. O Benfica marcou num erro forçado, mas reagimos muito bem, também forçámos o Benfica a errar, tivemos as nossas oportunidades, mas não concretizámos.

Na segunda parte reforçámos a pressão aos médios do Benfica e também na saída de trás, e acho que acabámos completamente por cima do jogo.»

[Lage disse que apuramento do Benfica era justo]

«Eu respeito muito o Benfica e o treinador, que está a fazer um trabalho incrível, mas no conjunto dos dois jogos, fomos claramente superiores.»

[sobre o peso desta eliminação?]

«Sempre dissemos que trabalhamos com o intuito de estar preparados para as vitórias, mas também para as derrotas. Esta dói muito porque era um sonho que tínhamos e queríamos muito dar este prémio aos adeptos fantásticos.

Foi por segundos. Se aquele canto na Luz não entra no último lance, estávamos nós na final. Mas quero dizer que foi uma meia-final fantástica e estou muito orgulhoso dos meus jogadores.»