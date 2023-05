Os minutos finais do prolongamento da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, entre FC Porto e Famalicão, ficaram marcados por uma confusão junto ao banco minhoto após o golaço de Otávio. Sérgio Conceição foi expulso e antes de sair do relvado dirigiu-se a João Pedro Sousa, técnico contrário.



Na sala de imprensa do Dragão, o técnico famalicense partilhou a sua versão do que sucedeu e foi duro com o homólogo portista.



«Sinceramente, não sei o que se passou. Quando dei por mim, estava o senhor treinador adversário numa gritaria junto à minha cara. É lamentável a todos os níveis. Percebo o calor das coisas, mas garanto-lhe que jamais faria aquilo por uma razão muito simples: sou uma pessoa bem-educada e bem-formada. Também vivo os jogos, tenho o coração junto à boca, mas isso não me permite fazer um golo e ir gritar na cara do treinador adversário. Não sei o que é que ele disse, não ouvi. Naquele momento tinha de pensar rápido para ajudar a minha equipa. Tudo o que seja insultar árbitros ou jogadores... não faço. Vivo assim a minha profissão e não vou mudar», referiu.