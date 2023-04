O Jamor parece estar já ali ao virar da esquina.



O FC Porto venceu em Famalicão por 2-1 e tem a passagem à final da Taça de Portugal bem encaminhada.



O conjunto minhoto precisa de uma exibição histórica no Dragão na próxima semana para fazer o que nunca conseguiu: estar no Jamor. Os famalicenses tentaram, dividiram o jogo e permitiram-se sonhar. Mas foram «traídos» por Toni Martínez.



O jogo começou dividido com ligeiro ascendente portista. Como seria de esperar, de resto. Os dragões ameaçaram por duas vezes por Toni Martínez nos primeiros 12 minutos. Dois minutos mais tarde, foi a vez de Otávio ver Luiz Júnior negar-lhe o 1-0.



Adivinhava-se o golo do FC Porto. Após ser herói, Luiz Júnior virou réu: calculou mal a saída e viu Marcano cabecear, nas suas costas, para a baliza deserta. Um golo histórico, uma vez que permitiu ao espanhol tornar-se no defesa com mais golos pelos portistas em 129 anos.



O Famalicão, sexto classificado da Liga, não foi ao chão com o golpe. Não houve espaço para dúvidas ou desconfianças. Reagiu com personalidade e ameaçou o empate em duas ocasiões por Riccieli e Iván Jaime. Na resposta, Pepê ficou muito perto do 0-2 num excelente desenho ofensivo dos campeões nacionais.



O empate surgiu no melhor momento dos famalicenses no encontro. Aos 37 minutos, Dobre viu a desatenção de Wendell e serviu de bandeja Penetra para o 1-1.



Insatisfeito com o resultado ao intervalo, Conceição retirou Namaso e Grujic e lançou Uribe e Galeno. No entanto, o FC Porto não apresentou melhorias imediatas. O encontro estava amarrado, sem oportunidades de golo e com várias paragens.



Gritava-se ou suplicava-se por um rasgo, um momento de inspiração. Galeno chamou a si a responsabilidade, driblou Riccieli e assistiu Toni Martínez para o 1-2. Não foi o primeiro golo do espanhol à ex-equipa, mas foi, na perspetiva dos famalicenses, o que mais doeu. Pelo significado e a importância do jogo, claro.



Depois do 1-2, o jogo voltou à toada dos primeiros minutos da segunda parte. Lutou-se, correu-se muito, enfim, jogou-se pouco. O árbitro ainda deu vermelho direto a Otávio na sequência de um lance com André Franco, mas alterou a decisão depois de rever o lance no monitor.



O sonho do Famalicão perdeu um pouco de cor enquanto o FC Porto parece ter o Jamor ao virar da esquina.