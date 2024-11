Bruno Almeida colocou o açor a voar até Alvalade onde o Santa Clara vai medir forças com o Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal. O extremo da formação açoriana marcou o golo solitário que tirou o Famalicão da prova rainha.

Num jogo com poucos motivos de interesse, saiu premiada a equipa que soube definir melhor. Os famalicenses foram castigados pela má primeira metade e pela ineficácia da segunda. Armando Evangelista tem muito trabalho para colocar a turma minhota a praticar melhor futebol.

Muitas alterações

Os dois técnicos protagonizaram verdadeiras revoluções nos onzes, trocando mais de meia equipa. Armando Evangelista faz seis alterações, depois do empate caseiro diante do Arouca (0-0), enquanto Vasco Matos trocou sete peças no venceu o Vitória de Guimarães (1-0). Ainda assim, o início da partida mostrou que os açorianos estavam no Minho para discutir a eliminatória.

Já o Famalicão demorou mais um pouco até equilibrar a contenda, mas quando o fez criou a melhor oportunidade do primeiro tempo. Boa jogada coletiva até o esférico sobrar para o interior da área e parar nos pés de Gustavo Sá. O médio rematou de primeira, mas o esférico acabou por bater no calcanhar de Mario Gonzalez, que também estava por perto, evitando o golo certo.

O Santa Clara respondeu, contudo, a cabeçada de Ricardinho que fez balançar a rede foi precedida de fora de jogo. A primeira parte acabou com poucos motivos de interesse, porém com alguma confusão entre Gabriel Silva – entrou a substituir o lesionado Ricardinho – e Armando Evangelista. O árbitro resolveu a quezília com um cartão amarelo para cada lado.

Golo perto do fim

Os famalicenses apareceram no segundo tempo com mais bola, mas, ainda assim, longe da baliza. Os açorianos apareciam mais na expetativa e sempre à espreita de transições rápidas para o ataque. A quebrar a monotonia da partida apareceu Mario Gonzalez na cara de Neneca, que evitou o golo com uma excelente mancha. Na resposta, Gabriel Silva imitou o adversário, no entanto também Carevic imitou o guardião dos açorianos e com uma excelente mancha evitou o golo.

A baliza acabou por balançar a dez minuto do fim. Em contra-ataque, Gabriel Silva avançou no terreno, entrou na área e deu atrasado para a entrada de Bruno Almeida que não perdoou! O Santa Clara ganhava vantagem e colocava-se em posição de defrontar o Sporting nos oitavos de final. Até ao final, os açorianos souberam controlar a partida e garantir a vitória.

A FIGURA: Bruno Almeida (Santa Clara)

Marcou o golo que valeu a passagem do Santa Clara aos oitavos de final da Taça de Portugal. O extremo esteve sempre muito ativo na partida, a jogar e fazer jogar, e apareceu no sítio certo para fazer o golo da vitória. Justificou a aposta de Vasco Matos.

O MOMENTO: Corte de Sidney

Na reta final o Famalicão tentava o tudo por tudo para chegar ao empate. Após cruzamento para a área, Neneca socou o esférico para a entrada da área onde Liimatta apareceu a rematar de primeira para golo. No entanto, em cima da linha, Sidney impediu a igualdade com um corte espetacular.

NEGATIVO: Escaramuças no fim

Após o apito final, o banco do Famalicão saiu disparado em direção a Gabriel Silva, que acabou expulso. O brasileiro já se tinha envolvido em escaramuças com Evangelista a fechar o primeiro tempo e ‘borrou a pintura’ com o vermelho visto no final.