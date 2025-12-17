Silas, treinador do Farense, em declarações na Flash Interview da Sport TV +, após a derrota por 2-0 frente ao Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal:

Pressão alta do Benfica

«A ideia era, no princípio, não arriscar muito porque eles tinham referências de pressão claras, também estavam frescos e a ideia era só no princípio tentar esticar um pouco mais para que perdessem também essas referências de pressão. A verdade é que nós também fomos perdendo muita bola, muita segunda bola, e o Benfica depois acaba por ter a bola, como tem muita qualidade também. Depois, nas posses, eles largam-se, nós começamos a afundar e pronto, a qualidade individual do Benfica também permite isso e criaram-nos aí alguns problemas. Mesmo assim, não me lembro de grandes ocasiões. A do penálti, sim, uma ocasião clara. Depois, o primeiro golo é um golo de falta, de uma bola parada. O segundo golo é ali uma segunda bola que nós perdemos e que o Benfica depois aproveita também. Pronto, a qualidade individual e coletiva do Benfica também veio ao de cima e eles ganharam com toda a justiça.»

Sete alterações no onze inicial

«As alterações prendem-se com isso, prendem-se com várias coisas. É a gestão física, são alguns toques que já tínhamos. É também o facto de podermos vir a ter agora uma final para nós aqui em casa. Muitos jogos com muito pouco tempo de recuperação e precisávamos de fazer essas alterações. Depois, entretanto, temos também jogadores nos quais acreditamos. A verdade é que, tirando o Duarte, que é o lateral-esquerdo e é um miúdo que tem ainda treinado connosco e tem jogado na equipa Sub-23, todos os outros já tinham jogado como titulares. Portanto, todos eles têm capacidade para poder jogar a titular neste jogo ou até, com o Leiria que é o nosso próximo jogo em casa. Portanto, não víamos razão para não fazer as alterações, porque depois precisávamos também de fazer esta gestão, que para nós era muito importante. Sabíamos que vínhamos jogar contra o Benfica. Sabíamos que, mesmo que não fizéssemos as alterações, iríamos ter dificuldades, e as decisões são para ser tomadas. São tomadas consoante muitos dados que nós temos e também em consonância com aquilo que é o nosso posto clínico e toda a comunicação que temos. Portanto, tínhamos de fazer alguma coisa.»

Boa imagem do Farense

«Sim, penso que sim. Tanto neste encontro como na competição em si. Porque perdemos, fomos eliminados pelo Benfica e chegámos a este ponto da competição. Eu acho que demos uma boa imagem. Ali ainda marcámos um golo. Eu acho que é forçado anular o golo, mas também não mudava muito aquilo que é o resultado final da eliminatória. Mas achamos que foi uma boa imagem. Penso que poderíamos ter feito mais com a bola, mas também é verdade que muitos miúdos, a jogarem pela primeira vez contra o Benfica, com alguma ansiedade, acabaram por se precipitar um pouco com a bola. Qualquer das maneiras, estou contente com a prestação deles.»

Falou com Mourinho?

«Deu, já falámos várias vezes. (risos)»