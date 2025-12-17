Manu Silva, jogador do Benfica, em declarações na Flash Interview da RTP Notícias, após a vitória por 2-0 frente ao Farense, nos oitavos de final da Taça de Portugal:

Saudades de fazer 90 minutos

«Sim, foi muito tempo parado. Foi bom, já tinha saudades. Mais uma vez, fico a agradecimento a toda a gente que permitiu que, num curto espaço de tempo, digamos assim, num tempo bom, trabalhou muito bem. O nosso apartamento é impecável nesse aspecto. Vou ser eternamente grato numa fase menos boa, mas que faz parte. Saí mais forte, digamos assim, em muitos aspectos. Agora é passo a passo, ir melhorando cada vez mais, para poder cada vez mais ajudar.»

Exibição séria do Benfica

«Nós sabemos perfeitamente que é um jogo com nível de Primeira Liga. O Farense tem uma excelente equipa, um estádio que é um histórico do nosso futebol. Toda a gente sabe que é muito difícil jogar aqui no São Luís. Nós somos muito competentes. Ainda poderíamos ter feito mais golos, mas se tivesse que destacar alguma coisa, foi a seriedade com que nós entrámos no jogo, com que encarámos todos os duelos, todos os lances. Nós sabemos que o Farense é uma equipa que também gosta deste jogo físico, deste jogo intenso e estamos de parabéns principalmente pela nossa atitude e a nossa qualidade. Estamos num bom momento e estamos a encarar tudo da perfeita maneira e é assim que temos que continuar.»

FC Porto ou Famalicão?

«São os dois perto de casa, portanto não, não tenho preferência. Nós somos o Benfica e isso não é uma questão. Se pudéssemos jogar, isso sim, no nosso estádio, preferíamos. Agora o adversário não nos é tão importante. Os dois serão difíceis com certeza e quando lá chegar, pensaremos, estaremos preparados com certeza.»