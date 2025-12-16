O Benfica realizou esta terça-feira o último treino antes do encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal frente ao Farense.

José Mourinho não pôde contar com Leandro Barreiro, que está fora da convocatória para a viagem ao Algarve, numa sessão que teve tanto trabalho de ginásio como no relvado do Seixal.

As principais novidades foram os jovens André Vakulyuk e Daniel Banjaqui. O médio de 18 anos tem alinhado, sobretudo, na equipa de juniores, enquanto o lateral-direito campeão do mundo de sub-17 já jogou nos sub-19, sub-23 e equipa B nesta época. De resto, Banjaqui seguiu mesmo na comitiva para Faro.

O duelo entre o Farense e o Benfica volta a acontecer cerca de um ano depois. Na temporada passada, os encarnados chegaram a estar a perder, mas acabaram por eliminar os «leões de Faro» por 3-1.

O novo capítulo deste encontro tem lugar esta quarta-feira, às 20h45, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.