O FC Porto realizou um treino conjunto com a equipa B, na preparação para o jogo da quarta ronda da Taça de Portugal diante do Feirense.



Na sessão matinal desta sexta-feira, Conceição não pôde contar com os lesionados Marcano (treino integrado condicionado), Wendell (treino condicionado), Uribe (treino condicionado) e Francisco Conceição (em tratamento).



Além dos quatro indisponíveis por questões físicas, Diogo Costa, Pepe, Fábio Vieira, João Mário, Vitinha, Díaz, Corona, Mbemba, Grujic, Zaidu e Nanu continuam ao serviço das respetivas seleções e não marcaram presença no treino.



Estas foram, de resto, as únicas informações disponibilizadas pelos dragões no site oficial. O plantel azul e branco vai ter dois dias de folga e volta ao trabalho segunda-feira, às 16h00, no Olival.



O embate com o Feirense está agendado para o dia 20 de novembro, às 20h15.