Com a goleada ao Arouca, Sérgio Conceição fez história: ao jogo 300, tornou-se no treinador com mais vitórias (216) ao serviço do FC Porto. No final da partida, o técnico recebeu uma camisola do grupo de trabalho com o número 300.



Já na sala de imprensa do Dragão, Conceição refletiu sobre o feito alcançado esta noite. «A camisola foi oferecida pelo grupo de trabalho. Agradeço o gesto e agradeço também a todas as pessoas que trabalharam comigo durante estes cinco anos e meio. Agradeço também ao presidente que em momentos complicados teve... é por ele e foi ele o principal responsável por eu estar aqui. Estamos contentes, mas não estamos superfelizes. Podíamos ter atingido mais vitórias e ter conquistado mais títutlos. Somos eternos insatisfeitos. Estamos contentes com os números, mas são números. Se perguntarem aos adeptos, eles não querem saber dos recordes do Sérgio Conceição, querem saber de títulos. E bem», comentou.



Os campeões nacionais derrotaram o Arouca por 4-0 nos oitavos de final da Taça de Portugal graças a um hat-trick de Toni Martínez e a um golo de Galeno.