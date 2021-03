Lucas Piazón esteve nos três golos do Sp. Braga contra o FC Porto, no jogo que valeu a passagem dos minhotos á final da Taça de Portugal. No final da partida, Carvalhal falou sobre a contratação do brasileiro e da sua adaptação à equipa depois de época e meia no Rio Ave.



«Conhecia o Lucas dos jogos que fizemos contra o Fulham. Trouxe-o de Inglaterra. O Lucas foi uma grande aquisição para o Rio Ave. Começou com um problema físico, mas quando arrancou fez uma época extraordinária e foi fundamental para o Rio Ave fazer a melhor época da sua história. Achava que só poderia ser possível no verão, mas houve a possibilidade de vir em janeiro e nem hesitámos. É um jogador de qualidade e de trabalho. Além de tornar o jogo fácil e da sua capacidade técnica, tem muito andamento. É um jogador de equipa. Estou satisfeito com todos. A integração dele não foi fácil tal como as do Borja e do Sporar. Desde que chegaram que não fizemos uma única unidade de treino aquisitivo. Só recuperamos. No entanto, através da minha excelente equipa técnica, dos vídeos e de treinos mais individualizados, acabaram por se integrar. O caso do Lucas é diferente, porque jogamos numa dinâmica idêntica à do Rio Ave e ele já conhecia as nossas ideias», disse, em conferência de imprensa.