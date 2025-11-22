O FC Porto recebe este sábado o Sintrense, no Estádio do Dragão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, jogo para o qual o treinador dos dragões, Francesco Farioli, deve fazer várias alterações em relação às opções mais habituais no onze inicial.

Isto porque, desde logo, Jan Bednarek e Victor Froholdt recuperam de problemas físicos e são baixas certas para o encontro ante a equipa do Campeonato de Portugal, treinada por David Maside. Quem também não conta para Farioli é Nehuén Pérez, ainda a recuperar de lesão.

Por outro lado, Luuk de Jong juntou-se em pleno à equipa esta semana e deverá ter os primeiros minutos em quase três meses: não joga desde a vitória em Alvalade, ante o Sporting, por 2-1, jogo em que o avançado neerlandês abriu o marcador.

A verdade é que Farioli, quando questionado na sexta-feira pela pouca rotação que fez no onze titular da eliminatória anterior (vitória por 4-0 ante o Celoricense após a paragem das seleções em outubro) deixou no ar a possibilidade, ou não, de mexer muito ou pouco na equipa. Ainda assim, além das ausências referidas, há uma certeza nas opções: Cláudio Ramos é titular na baliza. Será o guarda-redes português e mais dez, com várias alterações à vista, sendo que Farioli deve dar titularidade a muitos dos nomes que não foram às seleções.

O FC Porto-Sintrense tem apito inicial marcado para as 20h15 e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, o onze provável do FC Porto.