Sérgio Conceição desmentiu a versão apresentada por João Pedro Sousa em relação ao alegado insulto racista de Santiago Colombatto a Pepe. O técnico do FC Porto defendeu o internacional português e apontou o dedo ao médio argentino e ao homólogo dos famalicenses.



«Confio plenamente no Pepe. Há áudios do árbitro e o Conselho de Arbitragem há de perceber o que o jogador do Famalicao chamou ao Pepe. O Pepe é o capitão da seleção, um dos jogadores portugueses com mais títulos... faltou ao respeito ao Pepe. Isso é ser mal-educado e mal-formado. Ele [João Pedro Sousa] não estava lá para ouvir o que o Pepe ouviu», argumentou.



Já João Pedro Sousa frisou: «Se alguém disse que o Colombatto ofendeu alguém, é mentiroso».