À terceira foi de vez.

Sérgio Conceição conquistou neste sábado a primeira Taça de Portugal como treinador, depois de ter perdido duas finais, uma no Sp. Braga e outra no FC Porto.

O técnico portista torna-se, assim, o 59.º treinador a erguer o troféu, algo que, a avaliar pelas lágrimas do técnico no final do jogo, é muito importante esta conquista.

Veja a lista de todos os treinadores que venceram a Taça de Portugal:

Albano Paulo (Académica)

André Villas-Boas (FC Porto)

António Oliveira (FC Porto)

António Sousa (Beira-Mar)

Artur Jorge (FC Porto)

Bobby Robson (FC Porto)

Cândido Tavares (Benfica)

Cândido de Oliveira (Sporting)

Carlos Queiroz (Sporting)

Co Adriaanse (FC Porto)

Dorival Yustrich (FC Porto)

Fernando Caiado (Benfica)

Fernando Santos (FC Porto)

Fernando Vaz (V. Setúbal e Sporting)

Filpo Nuñez (Leixões)

Janos Biri (Benfica)

Jesualdo Ferreira (FC Porto)

Jimmy Hagan (Benfica)

João Alves (Estrela da Amadora)

Joaquim Ferreira (Sporting)

John Mortimore (Benfica)

Jorge Jesus (Benfica)

Joseph Szabo (Benfica)

José António Camacho (Benfica)

José Augusto (Benfica)

José Maria Pedroto (FC Porto e Boavista)

José Mota (Desp. Aves)

José Mourinho (FC Porto)

José Rachão (V. Setúbal)

José Valdiviesa (Benfica)

Juca (Sporting)

Lajos Baroti (Benfica)

Lajos Czeizier (Benfica)

Laszlo Boloni (Sporting)

Malcolm Allison (Sporting)

Manuel José (Boavista)

Marcel Keizer (Sporting)

Marco Silva (Sporting)

Marinho Peres (Belenenses)

Mário Lino (Sporting)

Mário Reis (Boavista)

Mário Wilson (Benfica)

Milorad Pavic (Boavista)

Otto Bumbel (FC Porto)

Otto Glória (Benfica e Belenenses)

Pal Csernai (Benfica)

Paulo Bento (Sporting)

Paulo Fonseca (Sp. Braga)

Pedro Emanuel (Académica)

Ribeiro dos Reis (Benfica)

Rodolfo Faroleiro (Belenenses)

Rodrigues Dias (Sporting)

Rui Sim-Sim (SC Braga)

Rui Vitória (V. Guimarães e Benfica)

Sven-Goran Eriksson (Benfica)

Ted Smith (Benfica)

Tomislav Ivic (FC Porto)

Toni (Benfica)