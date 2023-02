André Franco foi o autor do golo do triunfo do FC Porto frente ao Académico de Viseu, no Fontelo. No final da partida, Sérgio Conceição refletiu sobre a exibição do médio e fez-lhe elogios assim como aos outros que têm menos minutos disputados esta época.



«Acho que fez um jogo positivo. Dentro do que conhecemos dele e do que ele pode dar, hoje jogou numa posição ligeiramente diferente daquela a que está habituado. Mas procuramos o que faz de melhor que é jogar nas costas dos médios contrários. Ele define muito bem nessas zonas. Mas nem tanto pelo golo, é mais pelo trabalho. A aceitação que ele e os outros que não têm tantos minutos de diariamente darem o máximo é que é importante. Hoje foi o Franco a fazer o golo e uma boa exibição. Mesmo quem não têm tantos minutos, hoje jogou bem dentro do possível. Estou contente com o grupo de trabalho», destacou o técnico, na conferência de imprensa depois do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.



Recrutado ao Estoril no verão passado, André Franco leva dois golos em dez jogos de dragão ao peito.