Sérgio Conceição não deixou João Pedro Sousa sem resposta após o FC Porto-Famalicão, segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Tal como o técnico dos minhotos, o treinador portista explicou o que aconteceu nos instantes depois do golo de Otávio que resultou na sua expulsão.



«O senhor [João Pedro Sousa] veio aqui e chamou o Pepe de mentiroso e disse que eu era mal-educado e mal-formada. Se calhar ele é que é. O tal treinador disse que o jogo mais importante era a final do Jamor. Expetativas altas, desilusão alta», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Quando me levantei, fui festejar e fiz exatamente o mesmo que o atleta do Famalicão fez quando celebrou o segundo golo praticamente na direção do Super Dragões. Não falei com ninguém, só fui de punhos cerrados e fui expulso. Quando fui expulso, disse ao senhor que esteve aqui que o jogador dele foi mal-educado com o Pepe e com os nossos adeptos [ndr: Colombatto foi quem alegadamente insultou Pepe enquanto Iván Jaime foi o autor do 1-2]. Não chamei nomes a ninguém como ele [João Pedro Sousa] disse que chamei aos árbitros e aos jogadores. Foi exatamente isto que se passou. Estou farto de diabos com cara de anjos e farto de hipocrisia. Sei o que disse ao senhor treinador que esteve aqui», acrescentou ainda.