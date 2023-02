Fábio Cardoso e Bernardo Folha. Os dois jogadores, por motivos diferentes, foram tema na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, após a vitória frente ao Académico de Viseu, no Fontelo, numa partida da Taça de Portugal.



O defesa ficou de fora da ficha de jogo por problemas físicos, esclareceu o técnico do FC Porto. «O Fábio teve um problema muscular ontem no treino. Hoje foi avaliado e não dava nem para ir para o banco e por isso, ficou de fora», esclareceu.



Por sua vez, o médio voltou a ser titular depois de se ter estreado na equipa inicial na Madeira, diante do Marítimo - foi expulso por acumulação de cartões amarelos. Privado de Otávio e de Eustáquio, Conceição justificou nova aposta em Folha.



«Primeiro tem que ver com a qualidade do jogador. O Marko [Grujic] não podia fazer um jogo completo três dias depois. Como tenho de ser coerente com o que digo aqui e no balneário... Confio em todos e escolhi quem me dava mais garantias para ganhar e passar mais uma vez às meias-finais da Taça de Portugal», explicou.