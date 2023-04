Com 1-1 no marcador ao intervalo, Sérgio Conceição decidiu substituir Namaso e Grujic e lançar no jogo Galeno e Uribe. No final da partida, o técnico do FC Porto explicou o que pretendeu com as duas trocas.



«Fiz duas substituições ao intervalo porque achei que o Grujic podia, numa transição ou numa reação à perda, ver o segundo cartão amarelo. E coloquei o Galeno para dar mais velocidade na esquerda, puxei o Otávio para o meio e o Pepê para a direita. Mais tarde, lancei dois avançados para chegar ao terceiro golo, mas não foi possível», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Durante a primeira parte, Conceição mostrou desagrado no banco com algumas decisões dos jogadores, mas frisou que não por isso que o inglês e o sérvio saíram.



«O desagrado está relacionado com situações momentâneas no banco. O Danny fez um bom jogo, mas precisava de outras coisas no corredor central e por isso, coloquei o Otávio por dentro. O Pepê passou para a direita e o Galeno foi para a esquerda. Não foi por isso. Pelo que estava a dizer tinha de tirar cinco ao intervalo (risos). Senti que o jogo precisava de outras coisas», justificou.



O FC Porto venceu por 2-1 em Famalicão e parte em vantagem para a segunda mão que se vai disputar na próxima quinta-feira, dia 4 de maio, no Dragão.