Sérgio Conceição viveu, numa noite, as mais distintas emoções. E isso é também a beleza do futebol.

O treinador do FC Porto foi expulso perto do intervalo, depois de ter visto dois cartões amarelos no banco, no espaço de cinco minutos.

Por essa razão, teve de ver a segunda parte da final da Taça de Portugal, diante do Benfica, na bancada de imprensa.

Foi lá que viu a equipa marcar dois golos, mesmo a jogar com menos um jogador. Mas foi também lá que viu o Benfica reduzir a desvantagem dentro dos últimos dez minutos e terá sofrido.

Até porque, nas duas finais da Taça de Portugal que disputou como treinador, esteve a vencer em ambas… e acabou derrotado.

E isso pode ter passado pela cabeça do técnico portista nos últimos minutos.

Por isso, ao descer ao relvado após o apito final, Conceição não controlou as lágrimas. Chorou compulsivamente abraçado aos jogadores que lhe tinham acabado de dar a Taça de Portugal.

Porém, acabou a sorrir. E até a dançar.

Que montanha de emoções, não?