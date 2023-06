Depois do tremendo elogio que recebeu, Sérgio Conceição revelou que Pepe vai ser titular na final da Taça de Portugal entre o FC Porto e o Sp. Braga.



«Posso confirmar o Pepe a titular, até pelo que disse de mim», atirou, entre risos, na conferência de imprensa de antevisão à partida que se vai realizar este domingo, no Jamor.



A questão era, de resto, referente a Grujic e Eustáquio e o que cada um pode acrescentar à equipa dos dragões.



«Ainda não falei com os jogadores sobre a equipa titular. As diferenças entre o Grujic e o Eustáquio são visíveis. Eles têm algumas diferenças e características que acho que são necessários em função dos jogadores e do momento deles. Pode jogar um ou podem até jogar os dois», defendeu.



