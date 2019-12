Sérgio Conceição aceita a ideia de que o Santa Clara «atravessa um ciclo menos bom», mas deixa elogios ao adversário do FC Porto nos oitavos de final da Taça de Portugal, em duelo marcado para esta quinta-feira.

«O Santa Clara tem demonstrado, nestes últimos tempos, que é uma boa equipa. Competente, com os processo bem definidos. É verdade que atravessa um ciclo menos, mas olhamos para a equipa e para o seu treinador, e é alguém com uma base sólida na Liga. É sempre uma equipa chata de defrontar», começou por referir o técnico portista.

«Pode vir aqui com uma estrutura ligeiramente diferente, como já fez…não sei, depende do que o João pensar em termos estratégicos. Não podemos controlar isso, nem adivinhar, embora tenhamos de preparar aquilo que o Santa Clara pode fazer. O que conseguimos é olhar para a nossa equipa e perceber o que temos de fazer para passar», acrescentou.

Este será o terceiro duelo entre FC Porto e Santa Clara na presente temporada, mas Sérgio Conceição defende que «os jogos são todos diferentes». «Um foi para o campeonato, outro para a Taça da Liga, agora para a Taça de Portugal. Por norma os jogos tem uma história diferente. O adversário vai tentar fazer o melhor jogo possível, para ter uma palavra a dizer na passagem. E da nossa parte, como é um objetivo do clube, vamos fazer tudo para passar esta eliminatória», finalizou.

Neste encontro, Sérgio Conceição quer dar sequência à boa exibição frente ao Tondela. «Nós trabalhamos para melhorar, para jogar da melhor forma e principalmente para obter resultados porque o futebol é feito de resultados. Mas queremos muito dar continuidade àquilo que fizemos no último jogo porque houve coisas muitos positivas.»

«Houve também aspectos em que temos de melhorar, porque os jogos não são perfeitos, mas houve muitas coisas positivas que me agradaram», frisou o técnico portista. «Temos de trabalhar em cima das coisas boas e principalmente das menos boas para que cada vez a equipa seja mais consistente.»

Sérgio Conceição falou ainda aos jornalistas sobre a aposta de um meio campo com Uribe e Otávio, como fez no jogo com o Tondela, em vez de Loum e Danilo.

«São jogadores que dão coisas diferentes em momentos em que acho importante que eles joguem, definindo aquilo que é a estratégia. Percebendo características individuais de cada jogador, formo o onze para criar dificuldades ao adversário e fazer com que não se sinta confortável naquilo que é o conhecimento que tem da nossa equipa.»

«Com nuances diferentes no meio-campo ofensivo, mas a reação à perda de bola tem de ser a mesma, o compromisso, a transição do ataque para a defesa tem de ser o mesmo, a forma como temos de estar equilibrados quando temos posse de bola, também têm de ser os mesmos», apontou.

«Há momentos em que necessito de um duplo pivô onde um deles seja mais seis e o outro seja mais oito, há jogos em que preciso de dois oitos, e os quatro homens, os das alas e os da frente, a fazerem movimentos e ocupação de espaços fundamentais para não darem referências ao adversário, mas explorarem da melhor forma, em pouco espaço, essas fragilidades e fazer golos», frisou.