Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à RTP, após a conquista da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga:



«Contente por terminar a época da melhor forma. Uma palavra para o Sp. Braga, que fez um trajeto de grande nível na Taça, mas também no campeonato e na Europa, o que valoriza o que foi esta final e como jogámos. Foi um jogo praticamente de só um sentido, estivemos bem defensivamente, percebendo a capacidade do Sp. Braga para jogar na largura e por fora, estivemos concentrados e a defender alto, preocupados em anular esse pontos fortes mas sem abdicar do nosso jogo ofensivo. Se tivéssemos mais discernimento, o resultado teria sido outro. O jogo complicou-se um bocadinho com a expulsão do Wendell, mas depois o Niakaté também foi expulso. Mesmo com 10 foi sempre controlado. Grandíssimo jogo, um dos melhores que já tive no FC Porto.»



«Agora é desfrutar desta Taça, desta conquista. A partir de amanhã, vamos falar sobre o que vai ser o futuro próximo do FC Porto a todos os níveis. Acho que agora não é tema. Uma palavra para os adeptos que foram fantásticos do princípio ao fim, sempre muito dedicados e apaixonados. Dá-me um sabor agridoce porque se fôssemos competitivos desta forma em alguns momentos da época, em jogos em que não digo que facilitámos, mas... quando disse que fomos a melhor equipa não quero tirar mérito ao Benfica. Foram consistentes, fizeram uma primeira volta incrível. Se tivéssemos a mesma consistência que tivemos na segunda...»



[Sobre possíveis saídas]: «Não é só o FC Porto, é difícil os clubes portugueses segurarem estes jogadores. É a nossa realidade. Estamos num campeonato que não tem essa capacidade financeira e infelizmente, os bons jogadores acabam por sair de forma natural. É difícil para os treinadores. Andamos aqui também a tentar competir na Europa e não esquecemos as equipas portuguesas, que este ano deram uma imagem fantástica. Não temos esse arcaboiço para manter alguns dos jogadores. Se houvesse continuidade, também tínhamos uma palavra a dizer na Europa.»