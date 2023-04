Sérgio Conceição treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio dos minhotos, após a vitória por 2-1 em Famalicão, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:



«Foi um jogo dentro do que esperávamos. Houve boa atitude competitiva das duas equipas, muitos duelos, muita intensidade. Houve boa agressividade no jogo das duas equipas. Foi um jogo difícil, mas saímos como justos vencedores.



Poderíamos ter feito mais um ou outro golo, mas não conseguimos. A eliminatória está a meio. Na próxima quinta-feira temos a segunda parte e queremos dar continuidade aos muitos momentos bons que tivemos hoje.»



[Sobre o lance do golo do Famalicão]: «Quando há um golo, existe sempre mérito de quem marca e demérito de quem sofre. Houve uma ou outra situação que tentamos retificar em cada jogo. Olho para as coisas positivas também. Tivemos uma entrada forte em cada uma das partes. Além do golo, na primeira parte tivemos três ou quatro situações para marcar. Não houve tantas ocasiões na segunda parte, mas estou contente com o desempenho dos jogadores.»



[O que é que o FC Porto precisa de fazer na segunda mão para garantir a presença no Jamor?] «É legítimo que o Famalicão tenha aspirações, está tudo em aberto. O Famalicão tem jogado muito bem nos últimos tempos e feito excelentes jogos. Na antevisão disse que seria difícil e hoje confirmou-se. Temos de entrar com a atitude que tivemos hoje. Conhecendo o Famalicão, mas sem arriscar adivinhar o que estrategicamente vai ser preparado, devemos fazer o que fizemos hoje em muitos momentos. Queremos ser mais eficazes e corrigir uma ou outra situação no processo defensivo. »